Турция перебрасывает в Идлиб дополнительные войсковые части с целью обеспечения устойчивого и «жесткого» перемирия в зоне деэскалации.

Анкара намерена контролировать ситуацию на местах, передает «Анадолу».

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Брюсселе, где участвует во встрече министров обороны стран НАТО.

«Турция применит силу в ответ на любую попытку нарушения режима прекращения огня в Идлибе. Это касается и радикальных группировок»,- подчеркнул Акар.

Глава Минобороны отметил, что наблюдательные пункты ВС Турции продолжают играть важную роль в мониторинге ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Министр отметил, что довел до сведения коллег из стран НАТО позицию Анкары по ситуации на северо-западе Сирии.

Акар привлек внимание к тому, что после последней встречи министров обороны стран НАТО в октябре 2019 года ситуация в Идлибской зоне деэскалации, где проживает около 4 миллионов сирийцев, значительно ухудшилась.

Министр напомнил, Турция является одной из стран-гарантов перемирия в Идлибской зоне деэскалации.

Анкара продолжает прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить перемирие, предотвратить миграцию и остановить кровопролитие, отметил глава турецкого оборонного ведомства.

«Перемирие в регионе объявляли четыре раза, но каждый раз его нарушал режим Асада, подвергая населенные пункты обстрелам и бомбардировкам. Эти атаки становятся все более интенсивными»,- сказал глава оборонного ведомства.

Акар призвал мировую общественность не оставаться безучастными к гуманитарной трагедии в сирийском Идлибе.

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