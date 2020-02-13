На одном из предприятий в Амстердаме взорвалась посылка, предположительно, с бомбой. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает Nu.nl.

По данным полиции, письмо было отправлено в офис компании Unisys, занимающейся платежными операциями. Отправитель также оставил письмо с угрозами и потребовал оплаты в биткоинах.

Это третий случай за последние сутки в Нидерландах. Днем 12 февраля взорвались почтовые отправления в Амстердаме и Керкраде, однако тогда никто не пострадал. Кроме того, еще одну посылку, поступившую в почтовое отделение в городе Леусден, удалось обезвредить.

По данным портала, в настоящий момент зафиксировано получение 11 писем с бомбами, при этом не указывается, за какой промежуток времени. Пять посылок были отправлены в компании, находящиеся в Амстердаме. Отправитель писем неизвестен.

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