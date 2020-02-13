Соединенные Штаты могут помочь турецким военным в сирийском Идлибе разведданными и поставками военного оборудования, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

«США рассматривают в настоящий момент варианты оказания помощи Турции в Идлибе в рамках НАТО, первостепенное значение при этом имеет передача турецким военным разведданных и поставки военного оборудования», — отметил Джеффри в интервью телеканалу NTV в ходе своего визита в Турцию.

При этом спецпредставитель подчеркнул, что пока речь не идет о подкреплении в виде отправки в зону конфликта американских военных.

Делегация во главе с Джеффри прибыла в Турцию 11 февраля.

Minval.az