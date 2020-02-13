Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай представляют угрозу для них на Африканском континенте. С таким утверждением выступил в среду в ходе телефонного брифинга для журналистов командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье.

Клутье затруднился назвать конкретные страны, в которых, по оценке США, существует «российское присутствие», а в качестве аргументов своего тезиса привел утверждение о действиях в Африке «российских наемников», что многократно опровергалось Москвой. Кроме того, по словам генерала, «они [Россия] добывают здесь природные ресурсы».

В числе других угроз США в Африке высокопоставленный военный назвал деятельность боевиков присоединившейся к «Аль-Каиде» группировки «Аш-Шабаб». «Африканское командование считает, что «Аш-Шабаб» является одной из главных угроз, мы очень внимательно следим за ситуацией. Но соперничество с Россией и Китаем на континенте особенно важно», — сказал он.

Minval.az