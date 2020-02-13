Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки «Решать вам».

На первой иллюстрации приведено фото госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: «Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных».

Рядом приведена инфографика турецкого государственного информагентства Anadolu об американской военной помощи силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Minval.az