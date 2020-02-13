Число активных пользователей мессенджера WhatsApp превысило два миллиарда человек, сообщается в блоге компании.

За последние два года ежемесячная аудитория WhatsApp выросла на 500 миллионов человек. В начале 2018 года руководство мессенджера сообщало, что ежемесячно сервисом пользовались 1,5 миллиарда человек, передает онлайн-издание «Медуза».

В январе Facebook сообщил, что всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, ежемесячно пользуются 2,89 миллиарда человек. Ежедневная аудитория соцсети Facebook составила 1,66 миллиарда пользователей, ежемесячная — 2,5 миллиарда.

Minval.az