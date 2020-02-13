США не поддерживают действия Турции в Ливии и пытаются отговорить их от проводимых действий, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, выступая в комитете сената по иностранным делам.

«Нет, мы пытаемся разубедить их от этого», — сказал он, отвечая на вопрос сенатора, поддерживают ли США действия Турции в Ливии. По его словам, США «работали над тем, чтобы разубедить Турцию от размещения войск в Ливии».

Шенкер отметил, что задействование турецких сил в Ливии установило «статус-кво» в стране, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена покидать Ливию до тех пор, пока там не установится стабильность.

Minval.az