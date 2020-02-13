США не поддерживают действия Турции в Ливии и пытаются отговорить их от проводимых действий, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, выступая в комитете сената по иностранным делам.
«Нет, мы пытаемся разубедить их от этого», — сказал он, отвечая на вопрос сенатора, поддерживают ли США действия Турции в Ливии. По его словам, США «работали над тем, чтобы разубедить Турцию от размещения войск в Ливии».
Шенкер отметил, что задействование турецких сил в Ливии установило «статус-кво» в стране, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена покидать Ливию до тех пор, пока там не установится стабильность.