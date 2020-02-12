НАТО предоставляет поддержку Турции, в частности в сфере противовоздушной обороны, независимо от ситуации в Идлибе, куда Анкара перебрасывает военные подкрепления. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

«НАТО уже поддерживает Турцию сегодня. Турция — это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьезную озабоченность», — заявил генсек альянса, отвечая на вопрос, намерена ли НАТО поддержать Анкару в ее военной операции в Идлибе.

При этом он подчеркнул, что «НАТО считает наступление сирийской армии в Идлибе нападениями на невинных мирных граждан, и призывает к его прекращению».

Minval.az