По итогам прошлого года число очень богатых людей в мире выросло на 10 процентов — до 2,7 миллиона человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании Wealth-X. Общая стоимость состояния богачей достигла 26,6 триллиона долларов.

Аналитики заключили, что причиной роста благосостояния стала переориентация центробанков на денежно-кредитное стимулирование, которое подтолкнуло инвесторов. Больше всего богачей — 1,05 миллиона — оказалось в Северной Америке, в Азии их почти 734 тысячи, а в Европе — 678 тысяч.

Minval.az