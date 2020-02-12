Иран заставит Израиль пожалеть, если тот предпримет действия против иранских интересов в Сирии, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.

«Иран даст сокрушительный ответ на любую агрессию или неразумные действия этого режима (Израиля – ред.) против интересов нашей страны в Сирии и регионе, который заставит пожалеть», — говорится в заявлении Мусави в Telegram-канале ведомства, передает РИА Новости.

Как следует из сообщения, представитель МИД Ирана таким образом отреагировал на «заявления и угрозы» одного из израильских чиновников, имя которого в сообщении не указывается.

При этом он напомнил, что Иран находится в Сирии по соответствующей договоренности с Дамаском, целью присутствия является борьба с терроризмом.

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