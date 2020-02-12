Президент Сербии Александар Вучич поручил создать комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО против Югославии 1999 года.

Комиссия будет создана решением правительства страны и начнет работу 24 марта в 21-ю годовщину начала бомбардировок. В состав органа войдут представители армии, полиции, церкви. В Министерстве обороны Сербии, МВД республики, а также в двух спецслужбах страны будут сформированы рабочие исследовательские группы. Аналогичные группы будут созданы в администрациях автономных краев страны и муниципалитетах, передает ТАСС.

Несмотря на то, что с момента агрессии НАТО прошло более 20 лет, точные цифры жертв нападения на Югославию неизвестны. Официальные данные о жертвах колеблются от 1,5 до 4 тыс. человек, однако четкой базы всех погибших нет. Этим пользуются многочисленные международные организации, которые заявляют о «нескольких десятках погибших гражданских».

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции «Союзная сила» (Allied Force) руководство альянса назвало предотвращение геноцида албанского населения в Косове. По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

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