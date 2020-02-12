Совбез ООН призывает страны привлекать к ответственности виновных в злодеяниях против детей в условиях военных конфликтов, говорится в заявлении председателя Совбеза.

«Совет Безопасности подчеркивает важность привлечения к ответственности за все нарушения и злоупотребления в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов и призывает все государства продолжать борьбу с безнаказанностью путем принятия мер по укреплению национальных и международных механизмов привлечения к ответственности», — отмечается в заявлении, передает РИА Новости.

Совбез призывает наращивать потенциал следственных органов и органов прокуратуры, что «позволит добиться того, чтобы все лица виновные в нарушениях и злоупотреблениях в отношении детей, предавались суду и привлекались к ответственности без неоправданных задержек», указано в заявлении.

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