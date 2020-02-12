Соседка Гитлера — 101-летняя еврейка Элис Франк-Сток рассказала, как ей жилось рядом с будущим фюрером. Об этом сообщает издание Bristol Post.

Женщина жила в одном многоквартирном доме в Мюнхене по соседству с Гитлером. Женщина сообщает, что жила в квартире под номером 14, а политик находился в 13 и 15 квартире.

Однажды она видела, как из квартиры Гитлера выносят гроб.

Франк-Сток подчеркивает, что лично не была знакома с Гитлером, но несколько раз видела, как он заходит в дом. Еврейка отметила, что политика всегда сопровождали охранники из СС даже в начале карьеры.



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