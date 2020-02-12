На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.

Интригующее существо обнаружили в воскресенье, 9 февраля, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как в регионе прошли сильные ветра и проливной дождь. Фотографию скелета опубликовали в Facebook. Комментаторы предположили, что останки могут принадлежать киту или дельфину, при этом у существа имеются рога. Некоторые не исключили, что это скелет лохнесского чудовища.

Морские биологи сбиты с толку и не могут определить, что же за существо вынесло на берег Шотландии. Профессор Дэвид Люссо из университета Абердина заявил, что опубликованный снимок не позволяет сделать точные выводы, потому потребуются фото с других ракурсов.

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