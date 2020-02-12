Клоун из мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса получил смертельное ранение, пытаясь защитить женщину и ее ребенка от грабителя.

Согласно сообщению Daily Mail, 51-летний Умберто Рохас Ланда обедал в ресторане, когда в заведение ворвался вооруженный грабитель.

Клоун попытался защитить женщину и ее сына и ударил грабителя кувшином с водой. Нападавший выстрелил ему в голову и покинул ресторан, украв только один мобильный телефон.

Ланду доставили в больницу, где он скончался спустя сутки. Семья и друзья погибшего обратились к общественности с просьбой о финансовой поддержке, т.к. у них нет денег, чтобы оплатить похороны.

Сотни жителей города откликнулись на призыв и пожертвовали деньги на похороны Умберто.

Тем временем полицейские посмотрели видео с камер наблюдения, на котором видно, как грабитель убегает. Однако пока они не смогли идентифицировать и арестовать его.

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