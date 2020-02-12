В Турции суд приговорил курьера к тюремному заключению за плевок в пиццу, сообщает Courthouse News Service.

Заседание суда прошло во вторник, 11 февраля. Обвиняемый Бурак С. (Burak S.) отрицал обвинения и требовал освобождения. Тем не менее суд признал его виновным по статьям «подвержение опасности жизней людей посредством отравления еды или ее порчи» и «порча товаров и подвержение опасности здоровья клиента». Курьера отправили за решетку на два с половиной года.

Инцидент произошел в городе Эскишехир в 2017 году. Доставщик пиццы, которому на тот момент было 18 лет, открыл коробку и наклонился над ней с телефоном в руке. Он плюнул в пиццу, сделал фотографию, а затем отнес ее на пятый этаж заказчику по имени Хусейн Альюз (Huseyin Alyuz).

Ранее сообщалось, что курьеру может грозить до 18 лет тюремного заключения. Он отрицал свою вину и утверждал, что открыл коробку, чтобы проверить состояние пиццы, так как попал в небольшую аварию. Бурак С. объяснил, что сфотографировал блюдо, чтобы отправить снимок коллеге, принимавшей заказ у «проблемного клиента, осыпавшего ее проклятиями».

Заказчик Хусейн Альюз (Huseyin Alyuz) утверждает, что «никого не проклинал». Он успел съесть два куска пиццы, когда ему пришло сообщение с предупреждением не есть блюдо от консьержа. Турок пожаловался, что после случившегося от стресса похудел на шесть килограммов.

Minval.az