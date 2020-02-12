Прокуратура Португалии арестовала счета богатейшей россиянки — Изабель душ Сантуш. Эта старшая дочь правившего 38 лет президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, обвиняемая на родине в коррупции, имеет российское гражданство по рождению.

Ее мать, уроженка Пензы Татьяна Куканова, была первой женой президента Анголы. Решив поступать в университет нефти и химии, Куканова переехала в Азербайджан. Там, в том же университете, учился будущий второй президент Анголы, Жозе Эдуарду душ Сантуш, который к тому времени уже успел поучаствовать в партизанском движении против португальских колонизаторов, а затем вынужденно покинул родину. В 1973 году Татьяна и Жозе поженились. Вскоре у них родилась дочь Изабель. А затем молодожены уехали из СССР в Анголу, где Жозе занялся политикой и быстро пошел вверх по карьерной лестнице. Он возглавлял Анголу с 1979 года по 2017 год.

За время его президентства дочь-россиянка стала главой крупнейшей государственной нефтяной компании Анголы Sonango. Но в 2017 году власть в Анголе перешла к «преемнику» Сантуша — министру обороны Анголы Жуану Лоренсу. Душ Сантуш вскоре стал утрачивать свое политическое влияние: его дочь сместили с занимаемого поста, а сына арестовали в сентябре 2018 года по обвинениям в коррупции.

Изабель после увольнения покинула страну. Теперь вместе с мужем, конголезским предпринимателем Синдика Доколо, она обосновалась в Дубае. В январе 2020 года в интервью ТАСС она заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство. «Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда», — сказала Изабель.

Напомним, по российскому закону «О гражданстве», ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на момент рождения хотя бы один из его родителей имел гражданство Российской Федерации. Другой родитель может являться лицом без гражданства или иностранным гражданином.

За время правления своего отца Изабель стала богатейшей женщиной Африки — по версии журнала Forbes ее состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов. И хотя в российском рейтинге журнала она не учитывается, со своим состоянием она была бы богатейшей женщиной РФ и входила бы в сводный список 45 самых богатых граждан России.

31 декабря 2019 года суд Анголы в связи с антикоррупционным расследованием арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш на общую сумму примерно в 400 млн долларов. Власти Анголы при нынешнем президенте Жуане Лоренсу пытаются добиться возвращения 1,3 млрд долларов, которыми незаконно завладела Изабель. Сама она обвинения отрицает.

Теперь, как сообщает агентство Reuters, аналогичное решение об аресте активов и счетов было принято прокуратурой Португалии. Счета заблокированы в крупнейшем банке страны Millennium bcp, а также в небольшом португальском банке EuroBic, в котором Изабель владела 42,5% акций. Оценка общего объема замороженных средств не приводится.

Именно благодаря российскому гражданству по рождению Изабель душ Сантуш может избежать экстрадиции в Анголу, считают юристы миллиардерши. Адвокат Изабель ранее уже подавал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у его клиентки есть российское гражданство.

Minval.az