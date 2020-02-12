Венесуэльский политик и по совместительству самопровозглашённый и частично признанный президент государства Хуан Гуайдо вернулся в Каракас. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter.

«Венесуэла, мы уже в Каракасе», — написал он.

По информации публикации, перед приездом в город политик успел посетить сразу несколько стран. Ранее Гуайдо принимал непосредственное участие в саммите по борьбе с терроризмом, который проходил в Колумбии. Также Гуайдо посещал страны ЕС, а потом Вашингтон и Канаду.

Minval.az