Большая часть ударов в Идлибской зоне деэскалации наносятся не по террористам, а по мирному населению, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По словам Эрдогана, все договоренности с Турцией по Сирии игнорируются.

Глава турецкого государства напомнил, что в Идлибской зоне деэскалации до сегодняшнего дня погибли 18 турецких военнослужащих, еще 45 получили ранения.

Анкара отныне будет учитывать лишь ситуацию на местах, а не условия соглашений.

«Турция полна решимости вывести войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба», — отметил Эрдоган (цитата по Anadolu).

Эрдоган также обвинил режим Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

«В Идлибе режим, действующие вместе с ними российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население», — сказал он (цитата по Reuters).

Эрдоган также пригрозил, что если еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен, республика будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет.

Minval.az