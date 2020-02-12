Бывший советник президента РФ Владимира Путина назвал Советский Союз одним из главных инициаторов Второй мировой войны. Политолог Андрей Илларионов также назвал современную Россию агрессивной страной, которая инициирует вооруженные конфликты с соседними государствами.

В тексте, опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы», бывший советник Кремля также подчеркнул, что граждане России имеют право знать настоящую историю своей страны, а не историю, искаженную пропагандой.

Андрей Илларионов напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который предусматривал разделение части Европы, включая Польшу, между Москвой и Берлином, а также о других территориальных претензиях Сталина в Европе и Азии.

«Идентификация Советского Союза как подстрекателя и инициатора Второй мировой войны является следствием актов агрессии, совершенных в 1939-1945 годах против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Ирана, Турции, Швеции, Дании, Финляндии, Японии и Болгарии», — подчеркнул политолог.

Бывший советник Владимира Путина добавил, что в 1933-2020 годах Советский Союз и Россия совершили в общей сложности 31 акт агрессии против соседних государств, включая Грузию и Украину.

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