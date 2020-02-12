Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Белом домов лишаться своих должностей еще ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.

Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер уточнил, что часть сотрудников ждет сокращение или перевод на другую работу.

«Ещё как, абсолютно точно», — заявил Трамп о возможных отставках в американской администрации.

Ранее Трамп уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, который свидетельствовал против американского лидера на процессе по импичменту.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В результате демократы инициировали процедуру импичмента, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

5 февраля Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа.

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