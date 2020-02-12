Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

При этом глава минобороны подчеркнул, что Турция не оставит ни один из 12 своих наблюдательных постов в Идлибе. «Мы много раз говорили, что мы не будем отводить оттуда своей персонал, солдат. Они продолжат свою миссию», — заявил он.

По словам министра, турецким военным приказано принять ответные меры при нападении сирийцев на военные посты. «В случае каких-либо действий против них, им было дано указание ответить еще сильнее», — добавил Акар.

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