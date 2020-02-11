Власти Ирана использует запуски космических спутников для развития своих технологий с целью создания боевых баллистических ракет.

Так отреагировал государственный секретарь США Майкл Помпео на последний неудачный космический запуск в Иране, сообщается на сайте Госдепа.

«Технологии, которые используются для запуска спутников на орбиту, практически идентичны и взаимозаменяемы с технологиями, применяемыми в ракетных системах большой дальности, включая межконтинентальные баллистические ракеты», – подчеркнул Помпео.

По его словам, каждые такие испытания – даже неудачные – дают Ирану все больше опыта для построения баллистических ракет под видом мирной космической программы. Поэтому США видят опасные последствия в том, что «ведущая страна-спонсор терроризма в мире может позволить себе испытания баллистических ракет».

«США продолжат объединять позицию по всему миру относительно противостояния опрометчивой баллистической ракетной деятельности иранского режима, и мы будем оказывать огромное давление на режим, чтобы тот изменил свое поведение», — подчеркнул государственный секретарь США.

Напомним, 9 февраля в Иране состоялся запуск национального спутника дистанционного зондирования земли Зафар. Ракете-носителю не удалось доставить космический аппарат на заданную орбиту.

Minval.az