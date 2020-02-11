Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон обвинила Россию и Китай в систематических кибератаках на страны альянса.

По ее словам, в НАТО не осталось страны, на которую бы ни покушались российские хакеры.

Хатчисон также заявила о большом количестве «гибридных атак», при этом со стороны РФ их наблюдается гораздо больше, передает Росбалт.

«Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые со стороны Китая», — добавила она.

В связи с этим постпред призвала союзников по НАТО проработать меры по усилению внутренней обороны.

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