Нападение на турецких военнослужащих в Идлибе «немыслимо» и «выходит за рамки», считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон. Вашингтон намерен поддерживать Анкару, добавила она.

«Мы не во всем согласны с действиями Турции в Сирии, но мы считаем, что эти нападения России — или Сирии, которую Россия поддерживает — выходят за рамки. Мы твердо намерены поддерживать Турцию в этой ситуации и попросить Россию прекратить поддержку Асада, чтобы можно было двигаться к мирному соглашению для Сирии»,— сказала госпожа Хатчисон в ходе онлайн-брифинга для СМИ, передает РИА Новости.

Minval.az