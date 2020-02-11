Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации.

Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами.

«Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID19», — заявил он.

Отметим, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.

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