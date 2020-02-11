В среду 12 февраля после заседания парламентской фракции Партии справедливости и развития будут обнародованы шаги Анкары по Идлибу.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре.

Мы расскажем также о мерах, которые были утверждены накануне в ходе совещания по Сирии в администрации президента, сообщил турецкий лидер.

По словам главы государства, Турция заставила заплатить высокую цену за гибель своих военнослужащих в Идлибской зоне деэскалации «и так будет впредь».

«Силы режима Асада получили достойный и жесткий отпор в Идлибе. Турция не остановится на этом, ответные шаги продолжатся», — пообещал турецкий лидер.

Minval.az