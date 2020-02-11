Так их владельцы протестуют против закона, согласно которому с начала 2020 года все предприятия розничной торговли в стране (в том числе магазины, кафе и рестораны) обязаны печатать кассовые документы при каждой покупке свыше 20 центов, вне зависимости от того, нужны они клиенту или нет, сообщает РБК.

Первыми высказались против закона экоактивисты, которые подсчитали, что общая протяженность ненужных кассовых чеков за год составит 2 миллиона километров (это целых 5 расстояний от Земли до Луны). Их к тому же нельзя выбрасывать в контейнеры для бумаги, поскольку они печатаются на термической бумаге и покрыты химическим слоем.

Пекари с кондитерами в коммуне Буденхайм в земле Рейнланд-Пфальц и баварском Мозиннинге решили противостоять несправедливому акту по-своему: начали украшать пончики и прочие сладости съедобными чеками из сахарной помадки.

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