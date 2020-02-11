Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание в связи с нападением сил режима Башара Асада на турецких военных в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.

Как сообщается, в ходе заседания было подчеркнуто, что на подобные действия дамасского режима будет дан «многократный ответ».

Отмечено, что такого рода вылазки не повлияют на решимость ВС Турции, которые находятся в Идлибе с целью предупреждения столкновений, обеспечения безопасности границ Турции, а также предотвращения нового потока беженцев из этого региона Сирии.

В совещании приняли участие вице-президент Фуат Октай, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр нацобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, министр оборонной промышленности Исмаил Демир и глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», — говорилось в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.

Minval.az