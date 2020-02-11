Глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд заявил, что США обеспокоены сближением российского спутника с американским. Об этом сообщает журнал Time.

Согласно информации издания, российские спутники «Космос 2542» и «Космос 2543» оказались рядом с американским USA-245, который может наблюдать за поверхностью Земли.

«Мы рассматриваем такого рода действия как необычные и вызывающие озабоченность. В результате в космосе может возникнуть опасная ситуация», — заявил Реймонд.

По его мнению, Россия создает возможности на орбите, которые позволяют использовать в своих интересах то, что США полагаются на космические системы для обеспечения американских интересов. Генерал добавил, что Вашингтон выразил обеспокоенность Москвой по этому вопросу по дипломатическим каналам.

Minval.az