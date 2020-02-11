В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По состоянию на полночь 10 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 42 638 человек. Из них 37 626 человек болеют в настоящий момент, 7333 человека находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 3996 человек, 1016 скончались.

Днем ранее сообщалось о 40,1 тысячи заболевших и 808 погибших.

На сегодняшний день китайские власти отдельно сообщили о 42 случаях заражения в Гонконге, 10 инфицированных в Макао и 18 заболевших на Тайване.

Minval.az