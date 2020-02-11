Чемпион промоушена Bellator в среднем весе Рафаэль Ловато ушел из смешанных единоборств (ММА) из-за редкой болезни головного мозга. Об этом сообщает ТАСС.

Американцу была диагностирована кавернома — доброкачественное образование. Ловато заявил, что мечтал о долгой карьере, но «иногда у жизни другой план». Он пожелал бойцам удачи на пути к чемпионскому поясу, который 36-летний спортсмен оставляет.

Ловато за свою карьеру провел десять боев и победил в каждом из них. В июне 2019-го он завоевал чемпионский пояс Bellator. Спортсмен является известным мастером по бразильскому джиу-джитсу, в этой дисциплине он неоднократно выигрывал чемпионат мира.

В феврале 2019 года бразильский боец ММА Вандерлей Силва пожаловался журналистам на травмы, которые он получил по ходу карьеры. Боец признался, что испытывает проблемы с головой. В частности, он пожаловался на частые перепады настроения, забывчивость, проблемы со сном, и добавил, что собирается завещать свой мозг науке. В итоге в том же году Силва подписал контракт с Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), в котором бои проводятся без перчаток.

Minval.az