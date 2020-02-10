Известный африканский музыкант из Мали Баллаке Сиссоко остался без уникального инструмента – коры (африканской арфы). Арфу, сделанную на заказ, разломали американские таможенники при досмотре в аэропорту, сообщил музыкант на своей странице в «Фейсбуке».

4 февраля музыкант, записавший почти десяток дисков, направлялся в Париж из двухнедельного турне по Америке. 21-струнную арфу, изготовленную из тыквы калебаса и розового дерева, пришлось сдать в багаж. Однако по прилете Сиссоко получил вместо инструмента только несколько обломков и пучок оборванных струн. Ремонту инструмент не подлежит, передают российские «Вести».

При этом Американское агентство транспортной безопасности прислало музыканту лишь короткую записку с краткими извинениями «за неудобства, которые могла вызвать проверка багажа».

«В Мали джихадисты угрожают уничтожить музыкальные инструменты, вырезать языки у певцов и хотят заставить замолчать великое музыкальное наследие Мали. И все же, по иронии судьбы, именно таможне США по-своему удалось это сделать», – пишет Сиссоко и обвиняет американских таможенников в расизме, утверждая, что с белыми музыкантами такого инцидента, скорее всего, не случилось бы.

Утраченный инструмент создал известный специалист Джулиан Купер, по своему звучанию она считалась одной из лучших среди существующих африканских арф. На коре обычно играют бродячие менестрели и народные сказители. В последние годы они подвергаются гонениям со стороны исламистов.



Minval.az