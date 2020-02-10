Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем. Об этом его сын Эдинью рассказал в эфире TV Globo.

По словам Эдинью, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был.

Сейчас Пеле практически не может ходить. «Из-за этого у него развилось что-то типа депрессии. Представьте, он Король и при этом не может нормально передвигаться», — рассказал сын форварда.

Помимо этого Эдинью заявил, что его отец не желает выходить из дома. Пеле ведет затворнический образ жизни, потому что не хочет, чтобы его кто-то видел.

Minval.az