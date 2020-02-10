Американская администрация предполагает выделение 700 миллионов долларов на противодействие РФ, дополнительно предлагается выделить 24 миллиона долларов на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией, следует из проекта бюджета, опубликованного на сайте Белого дома.

«Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение 0,7 миллиарда долларов США. Эти средства будут направлены на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США», — говорится в документе, передает РИА Новости.

«В бюджете также предусмотрены ассигнования в размере 24 миллионов долларов США на цели Global Engagement Center, созданного для противодействия российской пропаганде и дезинформации», — добавляется в документе.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.

Minval.az