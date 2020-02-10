Президент США Дональд Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса. По его словам, это произойдет в апреле этого года.

Как оказалось, об этом хозяин Белого дома сказал на встрече с губернаторами. Его высказывание приводят журналисты президентского пула. При этом Трамп отметил, что коронавирус должен уйти чтобы из-за «жары». Кроме того, американский президент отметил, что у США хорошее положение для борьбы с этой болезнью, передает онлайн-издание «mk.ru».

На данный момент коронавирус был диагностирован более чем 40 тысячам человек, уже излечились от него 3,5 тысячи.

Minval.az