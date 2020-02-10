Китайские власти практически завершили масштабную работу по выявлению лиц с подозрением на заражение коронавирусом нового типа в городе Ухане, который является эпицентром вспышки заболевания. Об этом сообщил секретарь местного горкома Ма Гоцян.

«Мы проверили 99% семей. Наша цель — завершить работу по выявлению лиц с подозрением на заражение ко вторнику», — рассказал он на пресс-конференции.

По словам Ма Гоцяна, для того, чтобы полностью исключить риск пребывания в обществе инфицированных, медики и представители администрации Уханя обошли все гостиницы, общежития, частные дома и квартиры дважды. «Даже если в первый раз анализы не подтвердили наличие вируса, необходимо было подождать сутки и снова осуществить проверку — только тогда можно утверждать, что человек не заражен», — пояснил он.

Согласно официальной статистике, число жертв коронавируса в Ухане достигло 681, за последние сутки количество выявленных инфицированных в городе увеличилось более чем на 1,9 тыс. — до 16,9 тыс. человек. Выздоровели уже свыше одной тысячи зараженных. За последние дни власти проверили на пневмонию порядка 4,2 млн семей, или 10,6 млн жителей.

Minval.az