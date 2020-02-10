Британский пенсионер Джордж Трейнер угодил за решетку из-за своей любви к классической музыке. Композициями мужчина наслаждался, включая их на полную громкость.

82-летнему Трейнеру нравилось слушать передачи радио Classic FM на полной мощности. Однако громкий звук мешал его соседу, Майклу Томпсону, который не выдержав аудиопытки, обратился с жалобой в полицию.

Состоялось судебное заседание, на котором Трейнер рассказал, что после простуды он испытывает раздражение в ушах, когда слушает музыку в наушниках. Поэтому он стал слушать любимую классику через колонки, передает онлайн-издание » Happymag».

Согласно сообщению, на замечание судьи уменьшить громкость, пенсионер ответил: «Я слушаю музыку на той громкости, которая мне нравится».

Пожилого меломана приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 720 фунта стерлингов. Также пенсионеру запретили включать музыку на громкости выше 65 децибел.

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