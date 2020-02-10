США приступили к выводу своих воинских подразделений из Ирака.

Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими. По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.

Как уточнил аль-Ганими, «Соединенные Штаты начали покидать Ирак, а американские силы начали де-факто выводиться с 15 военных баз», расположенных на территории страны. Депутат также указал, что «американцы ограничили свое присутствие двумя крупными базами». Он уточнил, что это база близ города Эрбиль на севере страны, а также авиабаза Айн аль-Асад, расположенная в провинции Анбар в 180 км к западу от Багдада.

По словам аль-Ганими, США желают закрепиться на этих двух базах, однако «парламент страны и иракский народ настаивают, чтобы американские войска были выведены со всех баз».

Официальных комментариев американской стороны по поводу вывода сил США с 15 военных объектов в Ираке пока не поступало.

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