Делегация наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на внеочередных выборах в Милли меджлис (парламент) Азербайджана признает прошедшее волеизъявление легитимным и соответствующим международным обязательствам страны.
«Выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятым страной международным обязательствам. Миссия признает прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными», — сказал в понедельник на пресс-конференции глава миссии ШОС, заместитель генерального секретаря организации Шерали Джонон.