Белый дом в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начнется 1 октября) предложит Конгрессу США на 21% сократить объем помощи иностранным государствам, увеличив при этом средства на противодействие России и Китаю. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга агентство Reuters.

По его данным, в следующем финансовом году президент США Дональд Трамп попросит законодателей выделить на иностранную помощь только $44,1 млрд — на $11,6 млрд меньше, чем было заложено на эти цели в текущем году. При этом помощь Украине предлагается сохранить на том же уровне.

Кроме того, администрация попросит предоставить $700 млн недавно начавшей свою работу Американской корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). DFC представляет собой банк развития, который в сотрудничестве с частным сектором оказывает помощь развивающимся странам.

Бюджетная заявка на 2021 год будет опубликована в понедельник, отмечает Reuters.

Годом ранее Трамп предлагал на $13 млрд сократить объем помощи, предоставляемой США иностранным государствам, однако столкнулся тогда с сопротивлением со стороны Конгресса.

Minval.az