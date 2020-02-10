По мнению учёных из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, распространение коронавируса в мире достигнет своего пика во второй половине февраля. К таким результатам они пришли, сделав математическую модель заболеваемости в Ухани и китайской провинции Хубэй — эпицентре вспышки вируса, сообщает «Лайф» со ссылкой на Bloomberg.

— Ситуация достаточно неопределённая, а потому точную дату назвать сложно. Но, исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухани заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек, — пояснил один из исследователей, Адам Кухарский.

Эксперты также утверждают, что официальные данные о 37 тысячах заражённых значительно занижены. По их мнению, у многих людей, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, «китайская пневмония» даже не была диагностирована.

Как считает Бенджамин Коулинг из Университета Гонконга, именно в ближайшее время станет понятно, смогли ли меры китайского правительства остановить распространение болезни или заражённых будет всё больше и больше.

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