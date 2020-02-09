Десять европейских городов призвали Евросоюз законодательно отрегулировать деятельность сервиса бронирования частного жилья Airbnb, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Expats.cz.

Заявление уже было подписано мэриями Амстердама, Барселоны, Берлина, Бордо, Брюсселя, Кракова, Мюнхена, Парижа, Валенсии и Вены. К этим городам планирует присоединиться Прага.

«Большинство наших городов испытывают хроническую нехватку жилья из-за большого объема квартир, сдаваемых в аренду туристам. Доступное жилье не могут найти привлеченные специалисты из других стран, цены растут», — следует из заявления.

В частности, квартир для резидентов не хватает в Праге, население которой за последние 15 лет выросло на 12% (на 150 тыс. человек). При этом в 2017 году около 3 млн туристов воспользовались в городе услугами Airbnb.

Всего в Праге около 11,5 тыс. квартир сдаются в краткосрочную аренду, причем пятая часть из них — в историческом центре. Это больше, чем в Будапеште, Варшаве или Вене.

Airbnb впервые появился в Чехии в 2009 году. Сегодня объем рынка частного туристического жилья в Праге уже достиг объемов продаж традиционных средств размещения.

«Сегодня из-за Airbnb регулярно возникают проблемы со сбором налогов и безопасностью, поскольку в жилые дома постоянно заселяются никому не известные люди. Исходя из того, что за последние десять лет число ночевок туристов в европейских городах выросло более чем в полтора раза, текущее законодательство, регулирующее деятельность Airbnb, давно устарело и требует доработки», — цитирует портал заявление мэрий.

Ранее работу сервиса Airbnb уже ограничили в Амстердаме, Париже и других европейских городах. В частности, в Амстердаме владельцев квартир обязали регистрировать их в муниципалитетах под угрозой многотысячного штрафа. А в Париже планируют запретить аренду жилья через Airbnb в центре города из-за жалоб местных жителей на возросшую арендную плату.

Minval.az