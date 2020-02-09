Флагман гражданской авиации Китая авиакомпания Air China сообщила, что в связи с сокращением пассажиропотока из-за распространения коронавируса прекращает полеты по маршрутам Пекин — Вашингтон и Шэньчжэнь — Лос-Анджелес.

Вместе с тем, управление гражданской авиации Китая ранее потребовало от китайских авиакомпаний продолжать обеспечивать бесперебойное сообщение со странами, которые не отказываются принимать рейсы из Китая.

В распространенном ведомством документе, который приводит «Интерфакс», отмечается, что в связи с распространением в Китае коронавируса «спрос на международном авиационном рынке снизился, ряд стран ввели ограничения на въезд и выезд китайских граждан».

В частности, как сообщило управление, уже 46 мировых авиакомпаний временно прекратили полеты в материковый Китай.

Для удовлетворения потребностей в перевозке за рубеж и из-за рубежа пассажиров и обеспечения доставки международных грузов, управление гражданской авиации требует от китайских авиакомпаний «одновременно с сокращением числа рейсов в соответствии с рыночной ситуацией обеспечить бесперебойное выполнение зарубежных рейсов, за исключением полетов в те страны, которые ввели ограничительные меры в отношении Китая».

Minval.az