Тайваньские ВВС в воскресенье предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, которые совершили пролет в районе острова, сообщила военная администрация Тайваня.

В распространенном администрацией заявлении говорится, что истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня.

«ВВС Тайваня использовали самолеты воздушной разведки и силы ПВО в соответствии с правилами боевой готовности», — говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

В заявлении Пекин обвиняется в том, что такие полеты «подрывают региональную безопасность и стабильность и ставят под угрозу мир и благосостояние всех стран региона».

Minval.az