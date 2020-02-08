Танки Армии обороны Израиля обстреляли в субботу два поста радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный ранее в тот же день запуск ракеты в сторону израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Ранее сегодня по израильской территории из сектора Газа была выпущена ракета. В ответ танки Армии обороны Израиля поразили огнем два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении ТАСС.

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы подвергали ракетному обстрелу территорию еврейского государства 1 февраля. В ответ на следующий день истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе.

Minval.az