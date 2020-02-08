Власти Праги намерены переименовать пражскую площадь Под Каштанами, где находится посольство России в Чехии, в площадь имени убитого российского политика Бориса Немцова. Накануне, Комиссия по топографии Праги согласилась с этим изменением. Окончательно решение будет принято в конце февраля, когда этот пункт будет вынесен на голосование мэром Праги Зденеком Гржибом.

«Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы устроить церемонию открытия в годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля, а в идеале пригласить на открытие его дочь», – сказал Гржиб, передает телеканал «Настоящее Время».

Борис Немцов был вице-премьером России с 1997 по 1998 год, а до того много лет занимал должность губернатора Нижегородской области. После прихода к власти Владимира Путина Немцов стал одним из его наиболее последовательных критиков и одним из лидеров оппозиционного движения в России.

Политик был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В его убийстве были признаны виновными и осуждены пятеро уроженцев Чечни: непосредственный исполнитель убийства, Заур Дадаев, получил 20 лет тюрьмы. Но заказчик убийства до сих пор не установлен.

Minval.az