Администрация США намерена запросить у Конгресса на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) больше средств на противодействие России и Китаю, сообщает ТАСС.

По ее данным, соответствующий бюджетный запрос будет опубликован уже на следующей неделе. Газета напомнила о заявлении президента США Дональда Трампа о намерении выйти из «бесконечных войн» на Ближнем Востоке. В связи с этим в бюджете появятся средства, которые можно будет перераспределить на противодействие Москве и Пекину.

Два года назад администрация приняла Стратегию национальной обороны, в которой предпочтение отдается соперничеству с такими сверхдержавами, как Россия и Китай, а не Ближнему Востоку. Данная идея, отмечает издание, оказалась популярной среди законодателей. Однако, подчеркивает Politico, это дорого обойдется госбюджету. Кроме того, указывает газета, Белый дом планировал потратить из средств Минобороны в следующем году $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Многие законодатели также опасаются эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

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