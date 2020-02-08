Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан в своем аккаунте в соцсети Weibo пообещал заплатить миллион юаней (143 тыс. долларов США) человеку, который изобретет лекарство от коронавируса. Он надеется, что его решение ускорит появление препарата.

Артист рассказал, что жертвует защитную одежду и медицинские маски Китаю. По его словам, сумма в 1 млн юаней для него не очень большая, передает РЕН ТВ.

«Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью», — написал он.

Напомним, 31 декабря китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане в центральной части КНР. 7 января специалисты выявили возбудителя заболевания, им оказался коронавирус 2019-nCoV.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тыс. Заболевание также выявлено еще в 24 странах.

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