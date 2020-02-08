Циклон «Сабина», который придет на северо-запад Германии в ночь на воскресенье, уже привел к ограничениям в транспортном сообщении — в компании Deutsche Bahn пассажиров призвали отказаться от несрочных путешествий на поезде, пожарные и метеослужбы предупреждают граждан о возможных затруднениях.

«Рекомендуем перенести поездки с субботы, 9 февраля, до вторника, 11 февраля, на другие дни», — говорится в заявлении Deutsche Bahn, размещенном на сайте компании, передает РИА Новости.

В заявлении указано, что сотрудники немецкой железной дороги активно готовятся к непогоде — дополнительные технические бригады будут выведены на работу в воскресенье.

Предполагается, что циклон, который сопровождается ураганным ветром и ливнем, накроет северную и западную части страны. Скорость ветра на балтийском и северном побережье Германии достигнет в воскресенье 120 км/час. Затем циклон направится на юг, ко вторнику он должен достичь Баварии.

Minval.az